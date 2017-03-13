Чубайс обвинил в шантаже своего бывшего менеджера и «группу товарищей чеченской национальности»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс решил подать в полицию заявление на главу его бывшей компании SFO Concept Илью Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Чубайс обвиняет их в вымогательстве и клевете.

Компании SFO Concept принадлежит дом в подмосковном Переделкине, который, как писал осенью 2016 года Forbes, строили для Чубайса. Дом был арестован по иску кредиторов SFO Concept.

«В последнее время я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой чудесной компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации», — написал Чубайс в фейсбуке.

Кого именно глава «Роснано» подразумевает под «товарищами чеченской национальности», из его сообщения неясно.

В записи также упомянуты журналист Олег Лурье, который, по словам Чубайса, опубликовал о нем «очередное „разоблачение“» с использованием «материалов Ильи Сучкова», а также телеведущий Владимир Соловьев, который «к этой компании первым присоединился» (он опубликовал в твиттере ссылку на текст Лурье и написал по этому поводу несколько твитов).

Собирается ли он подавать заявления и против Лурье с Соловьевым, Чубайс не уточнил.