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Чубайс обвинил в шантаже своего бывшего менеджера и «группу товарищей чеченской национальности»

Анатолий Чубайс
15:24, 13 марта 2017
Надежный источник

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс решил подать в полицию заявление на главу его бывшей компании SFO Concept Илью Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности». Чубайс обвиняет их в вымогательстве и клевете.

Компании SFO Concept принадлежит дом в подмосковном Переделкине, который, как писал осенью 2016 года Forbes, строили для Чубайса. Дом был арестован по иску кредиторов SFO Concept.

«В последнее время я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой чудесной компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации», — написал Чубайс в фейсбуке.

Кого именно глава «Роснано» подразумевает под «товарищами чеченской национальности», из его сообщения неясно.

В записи также упомянуты журналист Олег Лурье, который, по словам Чубайса, опубликовал о нем «очередное „разоблачение“» с использованием «материалов Ильи Сучкова», а также телеведущий Владимир Соловьев, который «к этой компании первым присоединился» (он опубликовал в твиттере ссылку на текст Лурье и написал по этому поводу несколько твитов).

Собирается ли он подавать заявления и против Лурье с Соловьевым, Чубайс не уточнил.

В сентябре 2016 года Forbes сообщил об аресте дома площадью 2656,8 квадратных метра в Переделкине, который строился для семьи Анатолия Чубайса и принадлежит его бывшей компании SFO Concept. В 2013 году из-за запрета на владение чиновниками зарубежными активами Чубайс продал компанию ее руководителю Илье Сучкову, родственники которого много лет работали с Чубайсом. 
В 2016 году дом был арестован по иску одного из кредиторов SFO Concept. Крупнейший кредитор — O1 Trust Services друга и бывшего партнера Чубайса Бориса Минца; эта компания одолжила фирме 22,9 миллиарда рублей, сообщил Forbes.
Сам Чубайс заявил тогда, что компания после продажи Сучкову должна была заниматься «организацией строительства дома и привлечением финансирования», а дом — перейти в его собственность, однако SFO Concept «нарушила ряд коммерческих договоренностей», что привело к иску и аресту дома.
Сучков заявил, в свою очередь, что дом «изначально был инвестиционным проектом» компании, Чубайс «передумал» его покупать, а Минц инициировал разбирательство в суде, поскольку «захотел его себе».
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