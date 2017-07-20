В Азербайджане российского блогера приговорили к трем годам за поездку в Нагорный Карабах

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов приговорил российского блогера Александра Лапшина к трем годам колонии общего режима по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы.

«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями», — заявил Лапшин в последнем слове 19 июля.

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.