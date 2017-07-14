Блогера Лапшина попросили приговорить к 6,5 годам. Его судят в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха

РИА Новости
11:41, 14 июля 2017
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Сторона обвинения потребовала приговорить Александра Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана, к 6,5 годам лишения свободы.

Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы) УК Азербайджана.

Уголовное дело было возбуждено из-за посещения Лапшиным Нагорного Карабаха без соответствующего разрешения азербайджанских властей. По версии обвинения, Лапшин также публично заявлял, что Нагорный Карабах не является частью Азербайджана.

Лапшин свою вину отрицает, заявляя, что ездил в Нагорный Карабах с туристическими целями и признает этот регион частью Азербайджана

Защита Лапшина ранее заявляла, что считает его вину недоказанной и будет добиваться оправдательного приговора.

Дело Лапшина с 30 июня рассматривает Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Александр Лапшин — блогер и путешественник, гражданин РФ, Украины и Израиля. После посещения Нагорного Карабаха Лапшин был внесен Азербайджаном в «черный список». Однако в 2015 году он смог попасть на территорию Азербайджана, предъявив украинский паспорт, где написание его имени отличалось от данных в списке лиц, которым запрещен въезд в страну.
Азербайджан обвинил Лапшина в незаконном пересечении границы и объявил в международный розыск.
В декабре 2016 года Лапшин был задержан в Белоруссии. Несмотря на обращения Израиля и России, Белоруссия приняла решение об экстрадиции блогера.
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