Полиция отказалась возбудить дело о нападении с лопатами на сторонников Навального в Гатчине

Полиция отказалась возбудить уголовное дело по заявлению волонтеров штаба Алексея Навального, на которых напали 8 июля в Гатчине. Об этом «Медузе» сообщил один из пострадавших Антон Грачев.

8 июля сторонники Навального собирались установить агитационный куб в центре Гатчины, акция была согласована с властями. Грачев рассказывал «Новой газете», что рядом с активистами остановилась грузовая «Газель», из нее вышли два человека, которые забрали агитационный плакат, а затем набросились на волонтеров с лопатами, которые взяли у находившихся рядом работников коммунальной службы. Пострадали три человека, Грачеву сломали нос, он также получил ушиб головы.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в связи с невозможностью установить личности нападавших и номера их автомобиля. При этом Грачев рассказал «Медузе», что на перекрестке, рядом с которым активисты устанавливали агитационный куб, есть видеокамера. «В больнице также есть видеокамеры — один из нападавших был там одновременно с нами, ему требовалась перевязка», — сообщил Грачев.

Грачев просил МВД приобщить записи к материалам проверки, но спустя 11 дней после подачи заявления выяснил, что полиция по поводу записей в больницу не обращалась.