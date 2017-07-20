Госдума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который разрешает авиакомпаниям брать плату за провоз багажа по невозвратным билетам. За документ проголосовали 316 депутатов, против — 75, один воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Депутаты внесли изменения в Воздушный кодекс, отменив обязательную норму о бесплатном провозе багажа. Теперь авиакомпании смогут сами решать, брать ли дополнительную плату за багаж, когда пассажир купил билет без возможности его отмены.

Для обычных билетов будет сохранена норма о бесплатном провозе 10 килограммов багажа. Правила провоза ручной клади также не изменились.