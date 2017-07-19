В Барнауле задержан руководитель сибирского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук. Он написал в фейсбуке, что его подозревают в участии в несогласованной акции, которая состоялась еще 8 апреля. По словам Андрейчука, его доставили в отделение полиции, а затем отвезли в суд.

Пресс-секретарь «Трансперенси Интернешнл — Россия» Артем Ефимов рассказал «Медузе», что Андрейчук связывает свое задержание с избирательной кампанией в Алтайском крае, где в сентябре состоятся местные выборы.

18 июля Андрейчук выпустил статью о том, как газета «Вечерний Барнаул», которую финансируют из бюджета, пишет про кандидатов от «Единой России». Андрейчук подсчитал, что за последние два месяца газета напечатала развернутые материалы о 39 из 40 кандидатов в городскую думу Барнаула.

«Большинство из них получило по большой имиджевой статье, и лишь в нескольких случаях это были интервью или упоминание двух-трех кандидатов в одном материале», — написал Андрейчук.