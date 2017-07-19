Главу сибирского центра «Трансперенси Интернешнл» оштрафовали за участие в митинге

Руководитель сибирского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук, задержанный утром 19 июля в Барнауле, оштрафован на 10 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения массовых акций.

«Минимально отделался штрафом в 10 тысяч благодаря юристу, который меня защищал. А мог бы получить 15 суток», — сказал Андрейчук в комментарии «Медузе». Он собирается обжаловать решение суда.

Основанием для административного дела стало участие Андрейчука в согласованном митинге против терроризма 8 апреля. Во время митинга активисты развернули плакаты с лозунгами против коррупции. Они пришли на митинг после того, как местные власти отказались согласовать отдельную антикоррупционную акцию.

Андрейчук написал в фейсбуке, что первый раз по делу об участии в акции полиция допрашивала его в мае. «Тогда они решили допросить меня не насчет меня самого, а каких-то людей, которых я никогда не видел», — сообщил глава сибирского центра «Трансперенси».

По словам Андрейчука, решение суда основано на двух рапортах сотрудников полиции, «составленных как под копирку и даже не имеющих даты», а также на видеозаписи, у которой даты тоже нет. На заседании были отклонены 15 ходатайств защиты, в том числе о вызове свидетелей. «Видно было, что самим полицейским крайне неудобно за происходящее. Молодая судья тоже вся шла пятнами», — написал Андрейчук.