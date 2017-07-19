Главу сибирского центра «Трансперенси Интернешнл» оштрафовали за участие в митинге

Meduza
14:37, 19 июля 2017
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Руководитель сибирского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук, задержанный утром 19 июля в Барнауле, оштрафован на 10 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения массовых акций.

«Минимально отделался штрафом в 10 тысяч благодаря юристу, который меня защищал. А мог бы получить 15 суток», — сказал Андрейчук в комментарии «Медузе». Он собирается обжаловать решение суда.

Основанием для административного дела стало участие Андрейчука в согласованном митинге против терроризма 8 апреля. Во время митинга активисты развернули плакаты с лозунгами против коррупции. Они пришли на митинг после того, как местные власти отказались согласовать отдельную антикоррупционную акцию.

Андрейчук написал в фейсбуке, что первый раз по делу об участии в акции полиция допрашивала его в мае. «Тогда они решили допросить меня не насчет меня самого, а каких-то людей, которых я никогда не видел», — сообщил глава сибирского центра «Трансперенси».

По словам Андрейчука, решение суда основано на двух рапортах сотрудников полиции, «составленных как под копирку и даже не имеющих даты», а также на видеозаписи, у которой даты тоже нет. На заседании были отклонены 15 ходатайств защиты, в том числе о вызове свидетелей. «Видно было, что самим полицейским крайне неудобно за происходящее. Молодая судья тоже вся шла пятнами», — написал Андрейчук.

Станислав Андрейчук связывает дело против него с избирательной кампанией в Алтайском крае, где в сентябре состоятся выборы в городскую думу Барнаула. 18 июля Андрейчук написал статью об использовании административного ресурса на выборах. Он подсчитал, что за последние два месяца газета «Вечерний Барнаул», которую финансируют из бюджета, опубликовала развернутые материалы о 39 из 40 кандидатов от партии «Единая Россия».
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