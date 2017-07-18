Посол Сергей Кисляк после возвращения из США получит место в Совете Федерации

Ведомости
05:42, 18 июля 2017
Требует подтверждения

Посол РФ в США Сергей Кисляк после возвращения из Вашингтона получит место в Совете Федерации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

По информации издания, дипломат будет «представлять в Совете Федерации интересы одного из российских губернаторов». Его назначение на новую должность должно состояться после региональных выборов в сентябре 2017 года.

Как уточняют «Ведомости», в региональных выборах участвуют главы 16 российских регионов. Кто-то из них должен будет до выборов назвать Сергея Кисляка в числе своих кандидатов в сенаторы. От ценза оседлости, предусмотренного законом (кандидат должен прожить в регионе пять лет перед назначением или суммарно 20 лет), Кисляка освобождает ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Пресс-служба посольства РФ в США не ответила на запрос журналистов газеты о планах Сергея Кисляка.

Сергей Кисляк занимает пост посла России в США с 2008 года. В июне 2017-го в СМИ стали появляться сообщения о его скором уходе с должности.
В последний год работы послом Сергей Кисляк оказался одной из центральных фигур в расследовании связей окружения Дональда Трампа с Россией и влияния РФ на американские выборы 2016 года. В частности, советник Трампа Майкл Флинн был уволен после того, как стало известно о его встречах и разговорах с российским послом.

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