Инвесторы криптовалютного стартапа перевели 7,5 миллиона долларов не на тот адрес. Владельцы компании заявили о взломе

CoinDash
16:09, 17 июля 2017
Надежный источник

Сингапурский криптовалютный стартап CoinDash объявил о взломе. Как говорится в твиттере проекта, сайт атаковали во время сбора средств от инвесторов.

В ходе ICO (первичного размещения токенов) неизвестные заменили адрес, на который зачисляются деньги. Как выяснил TJournal, инвесторы успели перечислить на измененный адрес более 7,5 миллиона долларов.

ICO должно было продолжаться в течение 28 дней или до привлечения 12 миллионов долларов. После сообщения о взломе размещение было приостановлено, CoinDash призвал инвесторов срочно прекратить перевод денег.

Продажа токенов закрыта, не присылайте эфиров ни на какие адреса. Официальное заявление в связи со взломом последует.

На профильном форуме BitcoinTalk не исключают, что взлома могло и не быть, а адрес был изменен в результате мошенничества со стороны владельцев CoinDash.

CoinDash — площадка для инвесторов в проекты, основанные на криптовалюте. Клиенты стартапа получают возможность управлять своими инвестиционными портфелями. В рамках ICO инвесторы могли приобретать токены на развитие проектов, основанных на эфириуме — второй по капитализации криптовалюте, стоимость которой с начала 2017 года выросла в 48 раз.

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