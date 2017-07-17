Инвесторы криптовалютного стартапа перевели 7,5 миллиона долларов не на тот адрес. Владельцы компании заявили о взломе

Сингапурский криптовалютный стартап CoinDash объявил о взломе. Как говорится в твиттере проекта, сайт атаковали во время сбора средств от инвесторов.

В ходе ICO (первичного размещения токенов) неизвестные заменили адрес, на который зачисляются деньги. Как выяснил TJournal, инвесторы успели перечислить на измененный адрес более 7,5 миллиона долларов.

ICO должно было продолжаться в течение 28 дней или до привлечения 12 миллионов долларов. После сообщения о взломе размещение было приостановлено, CoinDash призвал инвесторов срочно прекратить перевод денег.

The Token Sale is done, do not send any ETH to any address. Official statement regarding the hack will be released soon. — CoinDash.io (@coindashio) July 17, 2017

На профильном форуме BitcoinTalk не исключают, что взлома могло и не быть, а адрес был изменен в результате мошенничества со стороны владельцев CoinDash.