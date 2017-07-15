В Геленджике собственники квартир в предназначенном под снос новом доме перекрыли федеральную трассу

В Геленджике собственники квартир в предназначенном под снос многоэтажном доме 15 июля перекрыли трассу М4 «Дон» в знак протеста против этого решения.

Активисты вынесли на дорогу два гроба и встали с плакатами, среди которых были «Сколько еще необходимо смертей и страданий???» (в январе инициативная группа сообщала о смерти одного из собственников) и «Мы верим только В.В. Путину». Участники акции прислали «Медузе» видео, на котором они перекрывают трассу:

Собственники предназначенного под снос дома в Геленджике перекрывают федеральную трассу Meduza

Акция продлилась около десяти минут, сообщает «Новая газета». На место прибыла полиция, а также, как пишет газета, «казаки с нагайками».

Один из активистов сообщил «Медузе», что были задержаны около 12 человек. Пятерым из них вменяется нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), остальных отпустили.

Как пишет «Новая газета», дом по адресу Красногвардейская улица, 79 был построен без разрешения на строительство и на земле, не предназначенной под жилое строительство. В 2012 году мэр города Виктор Хрестин перевел участок в категорию земель, предназначенных «для размещения многоэтажного жилого дома». В 2014 году за застройщиком признали право собственности, а покупатели квартир зарегистрировали право собственности на них.

В 2015 году, как пишет газета, власти города инициировали процесс о сносе. Краснодарский краевой суд отменил решение о признании права собственности и постановил снести дом, но Верховный суд РФ отменил это решение из-за процессуальных нарушений. В дальнейшем региональные суды снова вынесли решение о сносе дома.