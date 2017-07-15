Полиция подтвердила задержание пяти человек за перекрытие трассы «Дон» в Геленджике

Полиция Геленджика составила протоколы о нарушении порядка проведения митинга на пятерых человек, задержанных за перекрытие трассы M4 «Дон» 15 июля. Об этом заявили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Этих людей обвиняют в участии в несанкционированной акции, которая мешала функционированию транспортной инфраструктуры (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Ранее участники акции рассказали «Медузе», что задержаны были 12 человек, из них на пятерых были составлены протоколы.

Акцию устроили собственники квартир в новом многоэтажном доме, который власти Геленджика намерены снести как незаконную постройку. Они перекрыли трассу и вынесли на дорогу два гроба; некоторые из них держали плакаты «Сколько еще необходимо смертей и страданий???» (в январе один из участников инициативной группы умер) и «Мы верим только В.В. Путину». Акция продлилась около 10 минут.