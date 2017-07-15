«Коммерсант»: в Татарстане сохранят пост президента до 2020 года
Пост президента Татарстана будет сохранен до истечения полномочий нынешнего руководителя республики Рустама Минниханова в 2020 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента России.
«Народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана», — объяснил позицию Кремля собеседник газеты.
Вопрос о наименовании должности руководителя Татарстана будет решен, как пишет «Коммерсант», с учетом предложений «комиссии по выработке предложений по правовым вопросам», которую предложил Кремлю создать Госсовет Татарстана.
Татарстан — единственный регион РФ, где в наименовании должности руководителя сохранилось слово «президент». Остальные республики изменили название согласно закону, принятому в 2010 году. Татарстан должен был сделать это к 1 января 2016 года, но этого не произошло; президент РФ Владимир Путин сказал, что «это дело самого Татарстана».
В 2017 году истекает договор о разграничении полномочий между властями Татарстана и федеральным центром России (первый такой договор был заключен в 1994 году). Договор дает Казани право на совместное с Москвой решение вопросов об «экономических, экологических, культурных и иных особенностях» республики, а жителям Татарстана — право на вкладыш в паспорт на татарском языке.
По информации РБК, Кремль не намерен продлевать договор. В июле Госсовет Татарстана принял обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил о необходимости продлить договор, а также попросил о сохранении в республике должности президента. Госсовет также предложил «образовать специальную комиссию по выработке предложений по правовым вопросам» между РФ и Татарстаном.