«Коммерсант»: в Татарстане сохранят пост президента до 2020 года

Пост президента Татарстана будет сохранен до истечения полномочий нынешнего руководителя республики Рустама Минниханова в 2020 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента России.

«Народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана», — объяснил позицию Кремля собеседник газеты.

Вопрос о наименовании должности руководителя Татарстана будет решен, как пишет «Коммерсант», с учетом предложений «комиссии по выработке предложений по правовым вопросам», которую предложил Кремлю создать Госсовет Татарстана.