Кремль отказался продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном
Администрация президента не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, в том числе близкие к Кремлю.
Возможность заключения нового соглашения, по данным собеседников издания, также не рассматривается.
Власти Татарстана, сообщил РБК федеральный чиновник, хотели бы, чтобы договор в том или ином виде сохранился, но, зная, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции».
О том, что республиканские и федеральные власти обсуждают ситуацию с договором и решают, каким образом компенсировать его отсутствие, сообщил и источник, близкий к руководству Татарстана. Сообщать какие-либо подробности обсуждения он отказался.
Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, в свою очередь, заявил, что власти республики выступают за сохранение договора. «Мы призываем продлить договор, чтобы не будоражить людей. Нам бы хотелось, чтобы он был», — сказал Мухаметшин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос РБК о договоре с Татарстаном не ответил.
Договор о разграничении полномочий — это «договор без начинки», он, по сути, ничего не решает, поэтому федеральный центр и не хочет идти навстречу Татарстану, для которого документ имеет символическое значение, считает источник, близкий к Кремлю. Все вопросы, касающиеся полномочий республики, с его точки зрения, урегулированы действующим законодательством.