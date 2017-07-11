Кремль отказался продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном

Администрация президента не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, в том числе близкие к Кремлю.

Возможность заключения нового соглашения, по данным собеседников издания, также не рассматривается.

Власти Татарстана, сообщил РБК федеральный чиновник, хотели бы, чтобы договор в том или ином виде сохранился, но, зная, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции».

О том, что республиканские и федеральные власти обсуждают ситуацию с договором и решают, каким образом компенсировать его отсутствие, сообщил и источник, близкий к руководству Татарстана. Сообщать какие-либо подробности обсуждения он отказался.

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, в свою очередь, заявил, что власти республики выступают за сохранение договора. «Мы призываем продлить договор, чтобы не будоражить людей. Нам бы хотелось, чтобы он был», — сказал Мухаметшин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос РБК о договоре с Татарстаном не ответил.