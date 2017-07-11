Кремль отказался продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном

РБК
06:41, 11 июля 2017
Требует подтверждения

Администрация президента не планирует продлевать действие договора о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, в том числе близкие к Кремлю.

Возможность заключения нового соглашения, по данным собеседников издания, также не рассматривается.

Власти Татарстана, сообщил РБК федеральный чиновник, хотели бы, чтобы договор в том или ином виде сохранился, но, зная, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции».

О том, что республиканские и федеральные власти обсуждают ситуацию с договором и решают, каким образом компенсировать его отсутствие, сообщил и источник, близкий к руководству Татарстана. Сообщать какие-либо подробности обсуждения он отказался.

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, в свою очередь, заявил, что власти республики выступают за сохранение договора. «Мы призываем продлить договор, чтобы не будоражить людей. Нам бы хотелось, чтобы он был», — сказал Мухаметшин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос РБК о договоре с Татарстаном не ответил.

Договор о разграничении полномочий — это «договор без начинки», он, по сути, ничего не решает, поэтому федеральный центр и не хочет идти навстречу Татарстану, для которого документ имеет символическое значение, считает источник, близкий к Кремлю. Все вопросы, касающиеся полномочий республики, с его точки зрения, урегулированы действующим законодательством.

РБК
Договор о разграничении полномочий между РФ и Татарстаном впервые был подписан в 1994 году первым главой республики Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным.
Действующий в настоящий момент договор с Татарстаном был заключен в июле 2007 года сроком на 10 лет. В нем по сравнению с предыдущим договором, полномочия Казани были значительно сокращены, но республике оставили право на совместное с Москвой решение вопросов, связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями Татарстана. Также документ закреплял право Татарстана на вкладыши в паспорта на татарском языке и требование к кандидатам на пост главы республики владеть двумя языками — русским и татарским.
В конце июня «Коммерсант» писал со ссылкой на источники в администрации президента, что Кремль не готовит новый договор с Татарстаном.
Подготовкой соглашения, срок действия которого истекает в 2017 году, сообщал «Коммерсант», в числе прочих занимался Сергей Кириенко, занимавший в тот момент пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. По данным источников издания, именно Кириенко, который сейчас возглавляет внутриполитический блок в администрации президента, выступает против продления соглашения с Татарстаном.
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