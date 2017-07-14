Турция потратит 2,5 миллиарда долларов на российские С-400
Турция приобретет четыре российских зенитных ракетных комплекса С-400 «Триумф» за 2,5 миллиарда долларов. Предварительная договоренность уже достигнута, сообщил Bloomberg высокопоставленный источник в правительстве Турции.
Соглашение, по его словам, предполагает, что Россия в течение года поставит Турции два С-400, а затем организует производство еще двух таких комплексов на турецкой территории.
В Рособоронэкспорте комментировать детали сделки пока отказались.
В настоящий момент стороны обсуждают технические детали проекта, завершение подготовки сделки может занять около года, заявили высокопоставленный турецкий источник (англ.яз.).
С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в России в 2007 году.
Турция и Россия начали переговоры о поставках C-400 несколько месяцев назад. Контракт, в частности, обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мае, сообщал ТАСС. Детали обсуждаемого контракта тогда не раскрывались.
Первым зарубежным покупателем С-400 «Триумф» в 2015 году стал Китай. Поставки ракетных комплексов в КНР начались весной 2017 года. В 2016 году соглашение о поставке С-400 «Триумф» было заключено с Индией.
Турция является членом НАТО. Ранее эта страна планировала закупить схожие ракетные комплексы китайского производства, напоминает Bloomberg, однако была вынуждена отказаться от сделки, в том числе из-за недовольства других членов Североатлантического альянса.