Депутат сообщил о начале поставок комплексов С-400 в Китай

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в эфире «Эхо Москвы» заявил, что Россия начала поставки в Китай ракетных систем С-400, передает «Интерфакс».

«Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы», — цитирует заявление депутата агентство.

Когда именно начались поставки и сколько пусковых установок получил Китай, Гутенев не уточнил.

В феврале директор «Ростеха» по международному сотрудничеству Виктор Кладов сообщил, что Россия начала производство С-400 для Китая. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в июне прошлого года утверждал, что поставки в Китай начнутся не раньше 2018 года, поскольку вооружение сперва поставляется «своей армии».