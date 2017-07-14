Госдума разрешила гражданам Киргизии не получать российские водительские права

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает гражданам Киргизии работать в России водителями без получения российских прав. За документ проголосовали 363 депутата, против не выступил никто, трое воздержались. Трансляция ведется на сайте Думы.

Ранее депутаты заручились поддержкой президента России Владимира Путина, чтобы сделать для Киргизии исключение. Работать в России профессиональными водителями смогут граждане любых стран, где, как и в Киргизии, русский язык признан государственным.

Закон вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования.