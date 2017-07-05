Депутаты попросили Путина разрешить киргизским водителям работать с иностранными правами

Государственная дума направила президенту России Владимиру Путину просьбу допустить киргизских водителей к работе с иностранными водительскими правами. За обращение к Путину проголосовали 406 депутатов, против не высказался никто. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Депутаты предложили сделать для киргизов исключение из закона, который вступил в силу 1 июня 2017 года. С этого момента в России запретили профессионально работать водителями тем, у кого нет российских водительских прав.

В тексте обращения отмечается, что русский язык закреплен в Конституции Киргизии как официальный, а значит киргизы хорошо владеют им и изучали на нем правила дорожного движения. Спикер Думы Вячеслав Володин заметил, что после решения президента будет выбран способ для отмены запрета для киргизов.

Как отметил представитель ЛДПР Ярослав Нилов, запрет приняли еще в 2013 году после ряда аварий с участием иностранных водителей. «Вчера еще мигранты катались на лошадях и на осликах по горам, а потом приехали и стали управлять общественным транспортом в центре российской столицы», — пояснил Нилов эту инициативу.