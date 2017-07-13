Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.

Обвинение также просило лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Суд это требование удовлетворил.

Другие фигуранты дела об убийстве Немцова приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид — 16 лет. Обвинение просило для Анзора Губашева 23 года колонии строгого режима, а для Шадида Губашева — 21 год.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии. Обвинение просило для Бахаева 17 лет.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова свою вину не признают. Адвокаты намерены обжаловать приговор.