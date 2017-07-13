Суд в последний момент изменил обвинение Полонскому. Его осудили по отмененной статье УК

Бизнесмена Сергея Полонского осудили по отмененной статье Уголовного кодекса. Причем суд переквалифицировал статью обвинения в последний момент перед приговором, подтвердил «Ведомостям» один из адвокатов Полонского, имя которого не приводится.

Дело против Полонского и его сообщников возбудили по части 2 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой по предварительному сговору). Затем по требованию судьи обвинение ужесточили до части 4 той же статьи (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предполагает до 10 лет лишения свободы.

Перед приговором судья снова сменил обвинение и осудил Полонского по статье 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Эта статья действовала с 2012 по 2014 год, когда ее отменил Конституционный суд. Она предполагала до пяти лет лишения свободы, которые и назначили Полонскому.

В Пресненском суде Москвы и в Генпрокуратуре не смогли оперативно прокомментировать переквалификацию обвинения.