Reuters: в Крым привезли оставшиеся турбины Siemens

Обновление. В Siemens отказались комментировать «спекуляции» о поставке еще двух турбин в Крым.

В Крым доставили еще две газовых турбины, которые по внешнему виду напоминают агрегаты Siemens. Их в порту Феодосии сфотографировали корреспонденты Reuters.

Агентство не смогло однозначно подтвердить, что это турбины немецкой компании, но груз в порту по всем габаритным параметрам совпадает с характеристиками продукции Siemens.

Russia appears to deliver more turbines to Crimea - Reuters

witnesses.Feodosia, Crimea July 11, 2017, July 11, 2017.https://t.co/Qfb8esCN5h pic.twitter.com/pLB8rfWCF6 — Viktoria (@Ukropo4kA) July 12, 2017

Если это действительно две газовые турбины, произведенные по технологии Siemens, то получается, что в Крым доставили все четыре агрегата, которые немецкая компания изготовила для находящейся в Краснодарском крае Тамани.