Reuters: в Крым привезли оставшиеся турбины Siemens

Reuters
05:27, 13 июля 2017
Требует подтверждения
Обновление. В Siemens отказались комментировать «спекуляции» о поставке еще двух турбин в Крым.

В Крым доставили еще две газовых турбины, которые по внешнему виду напоминают агрегаты Siemens. Их в порту Феодосии сфотографировали корреспонденты Reuters.

Агентство не смогло однозначно подтвердить, что это турбины немецкой компании, но груз в порту по всем габаритным параметрам совпадает с характеристиками продукции Siemens.

Если это действительно две газовые турбины, произведенные по технологии Siemens, то получается, что в Крым доставили все четыре агрегата, которые немецкая компания изготовила для находящейся в Краснодарском крае Тамани.

Ранее Siemens подала иск в арбитражный суд против своего партнера «Технопромэкспорт». Немцы обвинили российскую компанию в том, что она ввела их в заблуждение, заявив, что закупает четыре турбины для Тамани. По мнению Siemens, турбины изначально хотели поставить в Крым, куда санкции не позволяют ввозить европейское оборудование.
Турбины по технологии Siemens были произведены на совместном предприятии в Санкт-Петербурге. Теплоэлектростанцию в Тамани, для которой они предназначались, так и не начали строить, хотя о проекте объявили в 2014 году.

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