Прокуратура попросила отменить приговор Антону Мамаеву. Он страдает редким заболеванием и не может передвигаться
Тимирязевская межрайонная прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд отменить приговор 28-летнему Антону Мамаеву, которому дали 4,5 года колонии по обвинению в разбое. У Мамаева диагностирована спинальная мышечная атрофия, он не может передвигаться без посторонней помощи.
В апелляционном представлении (есть в распоряжении «Медузы») прокуратура просит направить дело на новое рассмотрение и изменить меру пресечения Мамаеву на не связанную с лишением свободы.
Прокуратура обнаружила в деле «существенные нарушения уголовно-процессуального закона». В апелляционном представлении говорится, что суд не запросил документы о заболеваниях Мамаева и не назначил медицинского освидетельствования.
О деле Антона Мамаева 10 июля рассказала газета «Московский комсомолец». Мамаеву и его сопровождающему дали срок за нападение на двоих знакомых (один из них — бывший спецназовец). По версии следствия, у потерпевших отняли мотороллер. Мамаев отвергает выдвинутые против него обвинения.
После публикации «МК» проверкой дела Мамаева занялись Генпрокуратура РФ, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.