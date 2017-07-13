Прокуратура попросила отменить приговор Антону Мамаеву. Он страдает редким заболеванием и не может передвигаться

Тимирязевская межрайонная прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд отменить приговор 28-летнему Антону Мамаеву, которому дали 4,5 года колонии по обвинению в разбое. У Мамаева диагностирована спинальная мышечная атрофия, он не может передвигаться без посторонней помощи.

В апелляционном представлении (есть в распоряжении «Медузы») прокуратура просит направить дело на новое рассмотрение и изменить меру пресечения Мамаеву на не связанную с лишением свободы.

Прокуратура обнаружила в деле «существенные нарушения уголовно-процессуального закона». В апелляционном представлении говорится, что суд не запросил документы о заболеваниях Мамаева и не назначил медицинского освидетельствования.