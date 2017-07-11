Москвича с редким заболеванием посадили за разбой. У него атрофированы почти все мышцы; он боится, что не выживет в колонии

В понедельник, 10 июля, газета «Московский комсомолец» рассказала о решении Тимирязевского районного суда Москвы отправить москвича Антона Мамаева в колонию на четыре с половиной года — молодого человека признали виновным в разбое. Из-за болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы; осужденный свою вину не признает — и считает, что не выживет в заключении. После публикации в «МК» в дело вмешались уполномоченный по правам человека РФ и члены Совета по правам человека при президенте. Днем 11 июля Мамаева перевели в городскую клиническую больницу № 20; его адвокат намеревается добиться освобождения Мамаева из-под стражи.

10 июля «Московский комсомолец» рассказал о 28-летнем Антоне Мамаеве, которого отправили в СИЗО, несмотря на тяжелое заболевание. Мамаев почти полностью обездвижен, у него спинальная мышечная атрофия (СМА), прогрессирующее заболевание, в результате которого постепенно отказывают все мышцы. Вес Мамаева — 18 килограмм; у него функционируют только мышцы шеи и головы, передвигаться ему помогает сопровождающий («МК» приводит его имя — Василий, но не называет фамилии). Мамаеву поставили диагноз в девять месяцев; многие дети с СМА не доживают до четырех лет, большинство умирают к 20 годам. Молодой человек окончил Московский гуманитарный институт им. Дашковой; он экономист, работает из дома и занимается благотворительностью — помогает собирать деньги детям с инвалидностью. У него есть жена и маленькая дочь.

Знакомьтесь, Антон Мамаев. 28 лет. Вес 18 кг. Атрофированы все мышцы. Сейчас в СИЗО. Обвиняется в разбое: "Отнял мотороллер у спецназовца". pic.twitter.com/dcfTBNHpVo — Полиция Роисси (@mycopapouccu) July 9, 2017

30 июня 2017 года судья Тимирязевского районного суда Москвы Сергей Галкин приговорил Мамаева к четырем с половиной годам лишения свободы за грабеж; до этапирования в колонию молодого человека отправили в СИЗО «Матросская Тишина». По версии следствия, Мамаев и Василий напали на двух своих знакомых (один из которых служил в спецназе) и, угрожая расправой, отняли у них мотороллер. Согласно материалам дела, Мамаев «угрожал прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес», «обещал покалечить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить».

Сам Мамаев утверждал в суде, что договорился со знакомыми о покупке мотороллера за 160 тысяч рублей и собирался позже перепродать его. «[В день покупки] между нами даже намека не было на какой-то конфликт. Напротив, все шутили, есть даже видео, как владельцы учат Василия ездить на мотороллере», — сказал Мамаев журналистке «Московского комсомольца» и члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, навещавшей его в СИЗО. Он предполагает, что знакомые написали заявление о разбое «из давней неприязни». «Они часто занимали у меня и не отдавали», — говорит Мамаев.

Как рассказала «Медузе» Меркачева, прокуратура просила даже больший срок, чем дал суд, — «шесть или восемь лет». Василий получил три года колонии. Мамаев, по ее словам, уверен, что «не сможет выжить» в заключении, где нет возможности проводить необходимые медицинские процедуры.

10 июля Меркачева сообщила о ситуации с Мамаевым главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову — об этом она рассказала «Медузе». Федотов направил запрос в московскую прокуратуру. Вечером того же дня Генеральная прокуратура заявила, что начала проверку судебного решения, а во ФСИН пообещали 11 июля отправить Мамаева на медицинское обследование «для решения вопроса о возможности дальнейшего содержания инвалида первой группы в условиях следственного изолятора». 11 июля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с отцом Мамаева. «Делаю все, что от меня зависит, чтобы помочь», — написала она в инстаграме.

В тот же день пресс-секретарь Тимирязевского суда Мария Прохорычева объяснила мотивы решения судьи. По ее словам, согласно Уголовному кодексу, за групповое разбойное нападение в качестве наказания может быть назначено только наказание в виде лишения свободы, а решать, может ли Мамаев содержаться в заключении или нет, должна ФСИН. Прохорычева добавила, что СМА не включена в перечень заболеваний, позволяющих освободить заключенных от реального срока.

11 июля Мамаева доставили в городскую клиническую больницу № 20, об этом «Медузе» сообщила Меркачева. Адвокат Мамаева Андрей Орлов написал «Медузе», что собирается подавать ходатайство об освобождении молодого человека из-под стражи. Подробностей он не сообщил, сославшись на занятость: «Не сплю трое суток. Принимаю срочные юридические меры, чтобы помочь ему выжить. Сейчас точно нет времени на комментарии».