Правительство предложило блокировать фишинговые сайты

Минкомсвязи подготовило законопроект, который позволит вносить в реестр запрещенных сайтов страницы, используемые для схем. Документ представлен для общественного обсуждения.

В случае принятия законопроекта, Центробанк получит право требовать блокировки сайтов, которые копируют страницы банков. Помимо этого регулятор сможет вносить в реестр сайты банков, которые не зарегистрированы по российским законам, но пытаются оказывать услуги в России.

Авторы документа отмечают, что в России участились случаи фишинга для похищения средств клиентов банков. При этом Центробанк уже добивается блокировки таких ресурсов, только за 2017 год был закрыт доступ к 300 сайтам.