Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

Владимир Кехман принял решение покинуть пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Об этом было объявлено на встрече труппы театра с Кехманом.

«Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев», — рассказал источник ТАСС, присутствовавший на встрече труппы.

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил уход Кехмана с поста директора Новосибирского театра оперы и балета, сообщает «Интерфакс». «Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве», — заявил Мединский. Несмотря на то, что пока нет судебного решения, Кехман решил «не подрывать имидж министерства культуры», пояснил он.