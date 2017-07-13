Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского театра оперы и балета
Владимир Кехман принял решение покинуть пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Об этом было объявлено на встрече труппы театра с Кехманом.
«Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев», — рассказал источник ТАСС, присутствовавший на встрече труппы.
Министр культуры Владимир Мединский подтвердил уход Кехмана с поста директора Новосибирского театра оперы и балета, сообщает «Интерфакс». «Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве», — заявил Мединский. Несмотря на то, что пока нет судебного решения, Кехман решил «не подрывать имидж министерства культуры», пояснил он.
Владимир Кехман занял пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 год. Предыдущего руководителя театра Бориса Мездрича уволили из-за скандала с оперой «Тангейзер», поставленной Тимофеем Кулябиным. Представители РПЦ пожаловались на спектакль, заявив, что он оскверняет образ Иисуса Христа. После назначения Кехмана спектакль был снят с репертуара.
Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2007–2015 годах он был гендиректором этого театра.
Кехман известен как основатель компании JFC, когда-то крупнейшего импортера фруктов в Россию. В 2012 году JFC обанкротилась, а через четыре года после этого Кехман по заявлению Сбербанка был признан банкротом. Его активы были распроданы.