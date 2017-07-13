Избитый волонтер обвинил Навального в «игноре»

Александр Туровский, которого избили при обыске в московском штабе Алексея Навального, обвинил политика в «игноре». Об этом Туровский написал в своем фейсбуке.

Он заявил, что никакой помощи от Навального после избиения «так и не увидел». «Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни», — пишет Туровский.

Волонтер заявил, что он и дальше будет «бороться и пытаться изменить ситуацию», но не вместе с Навальным.

На публикацию Туровского отреагировал начальник федерального штаба Навального Леонид Волков. Он рассказал, что Навальный звонил Туровскому, когда того судили за неповиновение требованиям полицейских. В суде Туровского защищали три адвоката Навального, его ситуацию постоянно контролировал начальник московского штаба Николай Ляскин.

Ляскин и юрист штаба Иван Жданов предположили, что фейсбук Туровского могли взломать.

Обновление. «Медуза» связалась с Туровским, он подтвердил, что написал этот пост сам.