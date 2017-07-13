Избитый волонтер обвинил Навального в «игноре»

Александр Туровский
10:40, 13 июля 2017
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Александр Туровский, которого избили при обыске в московском штабе Алексея Навального, обвинил политика в «игноре». Об этом Туровский написал в своем фейсбуке.

Он заявил, что никакой помощи от Навального после избиения «так и не увидел». «Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни», — пишет Туровский.

Волонтер заявил, что он и дальше будет «бороться и пытаться изменить ситуацию», но не вместе с Навальным.

На публикацию Туровского отреагировал начальник федерального штаба Навального Леонид Волков. Он рассказал, что Навальный звонил Туровскому, когда того судили за неповиновение требованиям полицейских. В суде Туровского защищали три адвоката Навального, его ситуацию постоянно контролировал начальник московского штаба Николай Ляскин.

Ляскин и юрист штаба Иван Жданов предположили, что фейсбук Туровского могли взломать.

Обновление. «Медуза» связалась с Туровским, он подтвердил, что написал этот пост сам.

Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких «политиков» у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради еще одного такого же.

Александр Туровский
Полиция пришла в московский штаб Навального в ночь на 6 июля, формальным поводом стало уголовное дело против тех, кто сдавал штабу помещение. В штабе дежурил Туровский, против которого боец Росгвардии использовали «прием боевого самбо».
По словам ОМОНовца, Туровский не выполнил требование показать паспорт и лечь на пол, а также оказал сопротивление. После задержания Туровского госпитализировали в НИИ Склифосовского, где оставили на ночь. Затем его доставили в суд и оштрафовали на 500 рублей за невыполнение законного требования полиции.

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