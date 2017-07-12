«ВКонтакте»: мы не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации

«ВКонтакте» заявила, что предложения депутатов-единоросов об удалении информации по запросу пользователей «совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути». Об этом говорится в пресс-релизе, присланном в редакцию «Медузы».

Российская социальная сеть уже проверяет и удаляет противозаконную, оскорбительную или недостоверную информацию по жалобам пользователей «максимально оперативно». «ВКонтакте» также реагирует на запросы Роскомнадзора, говорится в сообщении.

При этом представители «ВКонтакте» отметили, что ни одна платформа с пользовательским контентом не может проверять достоверность публикуемой информации.

В «Одноклассниках» заявили, что также блокируют противоправный контент по жалобам пользователей. «Вопросы по алгоритмам выявления недостоверной информации необходимо, прежде всего, обсудить совместно с соцсетями и представителями профессионального сообщества», — добавили представители соцсети.