Бизнесмен Сергей Полонский освобожден в зале суда

Пресненский суд Москвы признал виновным бизнесмена Сергея Полонского по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья и освободил от наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу.

«Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда», — огласил решение судья Евгений Найденов.

Также от наказания в связи с истечением срока давности уголовного дела освобождены два других фигуранта дела. Экс-главе финансового департамента компании Mirax Group Александру Паперно суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, и бывшему гендиректору ООО «Аванта» Алексею Пронякину — двух лет колонии. Они также освобождены из-под стражи в зале суда.

Прокуратура просила приговорить Полонского к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей по обвинению в хищениях при строительстве элитного жилья.

Защита Полонского настаивала на оправдательном приговоре. Паперно и Пронякин также свою вину не признали.