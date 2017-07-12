«Коммерсант FM» сообщил о яхте, подаренной Путиным Валаамскому монастырю. РПЦ утверждает, что это подарок от «Лукойла»

Радиостанция «Коммерсант FM» в репортаже о визите президента РФ Владимира Путина в Валаамский монастырь сообщила о пришвартованной у острова «огромной яхте» «Паллада».

«Как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю», — говорилось в репортаже корреспондента «Коммерсант FM» с Валаама.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о яхте, подаренной монастырю Путиным, «неправдой». При этом, сообщает ТАСС, Песков отметил, что Путин «давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря [на Валааме]: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов».

В пресс-службе Валаамского монастыря, в свою очередь, сообщили «Интерфаксу», что яхта «Паллада» действительно была подарена обители, но не президентом РФ, а компанией «Лукойл» в 2005 году.