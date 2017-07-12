«Коммерсант FM» сообщил о яхте, подаренной Путиным Валаамскому монастырю. РПЦ утверждает, что это подарок от «Лукойла»

Коммерсант
13:19, 12 июля 2017
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Радиостанция «Коммерсант FM» в репортаже о визите президента РФ Владимира Путина в Валаамский монастырь сообщила о пришвартованной у острова «огромной яхте» «Паллада».

«Как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю», — говорилось в репортаже корреспондента «Коммерсант FM» с Валаама.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о яхте, подаренной монастырю Путиным, «неправдой». При этом, сообщает ТАСС, Песков отметил, что Путин «давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря [на Валааме]: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов».

В пресс-службе Валаамского монастыря, в свою очередь, сообщили «Интерфаксу», что яхта «Паллада» действительно была подарена обители, но не президентом РФ, а компанией «Лукойл» в 2005 году.

Яхта «Паллада» была построена в Нидерландах к 300-летию Санкт-Петербурга, отмечавшемуся в 2003 году. Стоимость судна, сообщал официальный портал республики Карелия со ссылкой на ТАСС, составляла около четырех миллионов долларов. До 2005 года яхта находилась на балансе управления делами президента РФ, а затем была выкуплена «Лукойлом» и передана в дар Валаамскому монастырю. В июле 2005 года сообщалось, что яхта будет переименована из «Паллады» во «Всецарицу».
«Город 812» сообщал в 2015 году, что «Палладу», так и не сменившую название, использует глава РПЦ Кирилл, в том числе для визитов в епархии. Судном, указывало издание, также пользуются высокопоставленные посетители Валаамского монастыря.
Президент РФ Владимир Путин, регулярно посещающий Валаам, в очередной раз прибыл в монастырь с визитом 11 июля. Сообщалось, что президент РФ планирует провести на острове два дня, встретившись, в числе прочих с главой РПЦ.
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