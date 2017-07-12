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Путин на Валааме. Что там происходит?
Президент России Владимир Путин 11 июля в день валаамских чудотворцев Сергия и Германа, как и в 2016 году, приехал в Валаамский монастырь. Он проведет там три дня. Рассказываем, что уже произошло на острове. Ключевые слова: тайный спутник, яхта, патриарх.
У Путина нашелся тайный спутник
Телеканал «Звезда» показал сюжет, в котором Владимир Путин выходит из автомобиля и открывает заднюю дверь. Сидящий в машине пассажир жестом показывает, что выходить не собирается. Кто это, неизвестно. Из видеозаписи даже неясно, мужчина это или женщина. СМИ начали гадать: а вдруг это фаворитка Путина?
Журналисты обнаружили на Валааме странную яхту
Около острова, куда прибыл Путин, журналисты заметили «огромную яхту». Как сообщила в репортаже радиостанция «Коммерсант FM», эту яхту Владимир Путин «подарил монастырю». Песков выступил с опровержением и этого сообщения. В пресс-службе Валаамского монастыря заявили, что яхту «Паллада» монастырю подарила компания «Лукойл» еще в 2005 году.
Путин заставил патриарха Кирилла убрать от него руки
Патриарх держит президента под руку, но тому это не нравится. Что именно сказал Путин патриарху, неясно.