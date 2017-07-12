Путин на Валааме. Что там происходит?

Президент России Владимир Путин 11 июля в день валаамских чудотворцев Сергия и Германа, как и в 2016 году, приехал в Валаамский монастырь. Он проведет там три дня. Рассказываем, что уже произошло на острове. Ключевые слова: тайный спутник, яхта, патриарх.