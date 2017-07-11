Организатора калининградского митинга против коррупции отчислили из вуза за «противоправное поведение»

Балтийский федеральный университет имени Канта отчислил студента Олега Алексеева, который организовывал митинг против коррупции 12 июня. Как говорится в выписке из приказа, Алексеев отчислен «в связи с противоправным поведением». Об этом сообщает РБК.

Как отмечает РБК, под противоправным поведением понимается его «неуважение к закону и суду в публичном пространстве», нарушении порядка в вузе и неснятое дисциплинарное взыскание.

Сам студент заявил, что считает приказ об отчислении незаконным и будет его оспаривать.