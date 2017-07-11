На Вячеслава Мальцева завели дело о призывах к сепаратизму

Партия националистов
15:33, 11 июля 2017
Надежный источник

Против оппозиционера Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье 280.1 — «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Об этом сообщается в паблике Партии националистов в соцсети «ВКонтакте».

Координатор проекта Мальцева «Артподготовка» Александр Расторгуев подтвердил «Медузе», что дело возбуждено именно по статье 280.1. О каких именно призывах к сепаратизму идет речь, неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Мальцева заведено уголовное дело о создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ).

В доме Мальцева в Подмосковье 11 июля прошли обыски. В паблике Партии националистов сообщается, что следователи изъяли аппаратуру и атрибутику.

4 июля стало известно, что Вячеслав Мальцев уехал из России. Александр Расторгуев говорил, что Мальцева предупредили об уголовном преследовании «лояльные сотрудники ФСБ и МВД».
В апреле 2017 года Мальцев был арестован на 15 суток за неподчинение сотрудникам полиции на акции против коррупции 26 марта.

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