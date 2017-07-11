На Вячеслава Мальцева завели дело о призывах к сепаратизму

Против оппозиционера Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье 280.1 — «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Об этом сообщается в паблике Партии националистов в соцсети «ВКонтакте».

Координатор проекта Мальцева «Артподготовка» Александр Расторгуев подтвердил «Медузе», что дело возбуждено именно по статье 280.1. О каких именно призывах к сепаратизму идет речь, неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Мальцева заведено уголовное дело о создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ).

В доме Мальцева в Подмосковье 11 июля прошли обыски. В паблике Партии националистов сообщается, что следователи изъяли аппаратуру и атрибутику.