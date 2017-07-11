На трассе около Ростова-на-Дону майор полиции обстрелял машину с бывшей женой и тестем. Женщина погибла

На трассе Ростов-на-Дону — Таганрог майор полиции Сергей Кадацкий обстрелял автомобиль, в котором ехали его бывшая жена и тесть. Он подъехал к ним на своей машине и несколько раз выстрелил из ружья. Его бывшая жена погибла; тесть был ранен.

Сергея Кадацкого задержали позднее в Ростове-на-Дону. По данным издания «Ростов.ру», он работал в службе вооружения ростовского управления МВД.

В полиции подтвердили информацию о нападении, но личность нападавшего не раскрыли.

Издание «Ростов.ру» пишет, что, вероятнее всего, Кадацкий решил убить бывшую жену, поскольку суд оставил детей с ней.