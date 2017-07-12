Ростовского полицейского уволили за день до того, как он застрелил жену

Майор МВД Сергей Кадацкий был уволен 10 июля — накануне того, как он обстрелял машину, в которой находились его жена и тесть. Об этом рассказал ТАСС анонимный источник в правоохранительных органах региона. Причины увольнения Кадацкого не называются.

Утром 12 июля в Следственном комитете сообщили, что Кадацкий полностью признал вину в убийстве жены и покушении на убийство тестя, который находится в реанимации.

Кадацкий рассказал, что ссорился с супругой на протяжении нескольких месяцев. Он поджидал ее и тестя на трассе с охотничьим ружьем и травматическим пистолетом.