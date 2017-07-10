В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»

В Банке России обсуждают ограничения для операций с картами платежной системы «Мир», на которые получают зарплаты все российские бюджетники. Центробанк хочет запретить автоматический вывод денег с таких карт, чтобы люди платили именно «Миром», рассказали «Ведомостям» на условиях анонимности сотрудник ЦБ, два банкира и два участника платежного рынка.

По словам одного из собеседников газеты, сейчас в Центробанке идут «серьезные совещания», результатом которых может стать нормативный акт. В самом ЦБ официально не подтвердили, но и не опровергли эти сведения.

Как отмечают «Ведомости», без автоперевода средств бюджетники должны будут либо каждый раз вручную перечислять деньги на карточки других систем, либо снимать наличные и класть их на другой счет.