Украинская погранслужба заявила о задержании российского полковника

Государственная пограничная служба Украины заявила о задержании российского полковника, который собирался выехать в Приднестровье. Официальный представитель погранслужбы Олег Слободян утверждает, что российские спецслужбы собирались назначить задержанного заместителем министра госбезопасности ПМР.

Как рассказал Слободян, российского военного задержали на границе еще в начале июня, но до сих пор об этом не сообщалось. Полковник предъявил на границе паспорт гражданина Украины на имя Валерия Войтенко. Целью поездки он назвал посещение больной матери.

По словам Слободяна, полковник путался в данных своего паспорта. При проверке в его куртке обнаружили потайной карман, где лежал лист бумаги с номерами телефонов руководителей ПМР и флэш-карты, на которых нашли методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий, фотографии с мест боев в Донбассе и агитационные материалы ДНР и ЛНР.

На флэш-картах, по утверждению Слободяна, также обнаружили фотографии, на которых задержанный снят вместе с главой ДНР Александром Захарченко и командирами сепаратистов Гиви и Моторолой.

Прикордонники спільно із СБУ звтримали друга Гіві та Мотороли Ситуація мала місце ще на початку червня. Близько опівно... Опубликовано Oleh Slobodyan 9 июля 2017 г.

Слободян заявил, что настоящее имя задержанного — Валерий Гратов, ему 52 года. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Комментариев от российской стороны по поводу задержания Гратова пока не поступало.