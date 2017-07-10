Прокуратура не стала наказывать МЧС за то, что москвичей не предупредили о буре

Прокуратура Москвы не нашла нарушений в работе системы оповещения МЧС во время бури 29 мая, когда от последствий непогоды погибли 18 человек. Об этом сказано в ответе на запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина.

МЧС не считала, что природные явления являются опасными, так как в прогнозе Росгидромета ветер был слабее 25 метров в секунду. В связи с этим прокуратура не будет реагировать на возможное бездействие МЧС.

Глава МЧС Владимир Пучков, в свою очередь, написал Рашкину, что оповещение все равно было сделано на информационных табло на улицах. Теперь, по словам Пучкова, будет разработан новый стандарт опасных погодных явлений.