Прокуратура не стала наказывать МЧС за то, что москвичей не предупредили о буре
Прокуратура Москвы не нашла нарушений в работе системы оповещения МЧС во время бури 29 мая, когда от последствий непогоды погибли 18 человек. Об этом сказано в ответе на запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина.
МЧС не считала, что природные явления являются опасными, так как в прогнозе Росгидромета ветер был слабее 25 метров в секунду. В связи с этим прокуратура не будет реагировать на возможное бездействие МЧС.
Глава МЧС Владимир Пучков, в свою очередь, написал Рашкину, что оповещение все равно было сделано на информационных табло на улицах. Теперь, по словам Пучкова, будет разработан новый стандарт опасных погодных явлений.
В результате сильного ветра и дождя в Москве и Подмосковье 29 мая погибли 18 человек. МЧС разослала сообщения с предупреждением, но уже после начала бури. Сообщения пришли не всем абонентам сотовых операторов.