«Это такая полуфейк-ньюс». Песков — о незадекларированном мотоцикле Путина

Дождь
11:47, 10 июля 2017
Надежный источник

У Владимира Путина нет в личном пользовании мотоциклов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить», — сказал он.

«Это такая полуфейк-ньюс», — добавил Песков, комментируя сообщения о том, что у Путина есть мотоцикл японского производства, не указанный в его декларации о доходах.

Президент РФ Владимир Путин 10 июля, осматривая стенды компаний Mitsubishi и Kawasaki на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщил, что у него есть мотоцикл одной из этих фирм, но он старается на нем не ездить. Как пояснил Песков, речь шла о мотоцикле Kawasaki.
В декларации о доходах, поданной Путиным за 2016 год, указаны два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Умер Антон Носик