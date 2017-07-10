«Это такая полуфейк-ньюс». Песков — о незадекларированном мотоцикле Путина
У Владимира Путина нет в личном пользовании мотоциклов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить», — сказал он.
«Это такая полуфейк-ньюс», — добавил Песков, комментируя сообщения о том, что у Путина есть мотоцикл японского производства, не указанный в его декларации о доходах.
Президент РФ Владимир Путин 10 июля, осматривая стенды компаний Mitsubishi и Kawasaki на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщил, что у него есть мотоцикл одной из этих фирм, но он старается на нем не ездить. Как пояснил Песков, речь шла о мотоцикле Kawasaki.
В декларации о доходах, поданной Путиным за 2016 год, указаны два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».