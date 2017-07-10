У Владимира Путина нет в личном пользовании мотоциклов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения. И в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить», — сказал он.

«Это такая полуфейк-ньюс», — добавил Песков, комментируя сообщения о том, что у Путина есть мотоцикл японского производства, не указанный в его декларации о доходах.