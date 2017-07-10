Путин заявил, что у него есть мотоцикл. В декларации мотоцикл не указан
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» президент России Владимир Путин заявил, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. Слова президента приводит «Интерфакс».
Путин заметил в разговоре с представителями японской компании, что у него не такой же мотоцикл, как на стенде, но «вашей фирмы есть мотоцикл». По словам президента, он старается на нем не ездить.
Как отмечает Republic, в декларациях Путина за последние три года нет никаких данных о мотоциклах, принадлежащих президенту. По декларации за 2016 год у Путина есть три автомобиля и прицеп.
«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сообщил Путин.