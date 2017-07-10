Путин заявил, что у него есть мотоцикл. В декларации мотоцикл не указан

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» президент России Владимир Путин заявил, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. Слова президента приводит «Интерфакс».

Путин заметил в разговоре с представителями японской компании, что у него не такой же мотоцикл, как на стенде, но «вашей фирмы есть мотоцикл». По словам президента, он старается на нем не ездить.

Как отмечает Republic, в декларациях Путина за последние три года нет никаких данных о мотоциклах, принадлежащих президенту. По декларации за 2016 год у Путина есть три автомобиля и прицеп.