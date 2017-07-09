В США русскому хакеру дали 9 лет за взлом полумиллиона компьютеров

Судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис приговорил американца российского происхождения Александра Твердохлебова к 9 годам тюрьмы за взлом полумиллиона компьютеров.

Суд установил, что за несколько лет своей деятельности Твердохлебов украл данные 40 тысяч кредитных карточек. Она также нанял двух российских студентов, которые учатся в США, чтобы те снимали средства со взломанных счетов.

По данным следствия, Твердохлебов получил около миллиона долларов в виде переводов из России и Китая, он также передал властям биткоин-счета общим объемом 4,5 миллиона долларов. 272 тысячи долларов нашли в разных банковских ячейках Твердохлебова в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.