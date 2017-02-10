В Лос-Анджелесе арестовали хакера из РФ по подозрению в краже денег с банковских счетов

В Лос-Анджелесе 1 февраля был арестован выходец из РФ Александр Твердохлебов, подозреваемый в хищении денег с банковских счетов с помощью кибератак. Об этом сообщает The Daily Beast.

Твердохлебова подозревают в соучастии в хищении средств из американских банков в 2009–2010 годы. Американские спецслужбы полагают, что он использовал для кибератак ботнет (сеть устройств) из десяти тысяч зараженных компьютеров.

При обысках в банковских ячейках Твердохлебова, которые оказались расположены в разных штатах, были найдены в общей сложности 272 тысячи долларов.

По информации издания, спецслужбы вышли на Твердохлебова благодаря изучению переписки в ICQ хакера Вадима Полякова, который был осужден в 2016 году за кибермошенничество — он руководил хакерской группой, которая взламывала аккаунты пользователей сайта StubHub.com, где продаются билеты на спортивные и развлекательные мероприятия.

The Daily Beast отмечает, что обвинение полностью основано на переписке с Поляковым, в которой конкретной информации о преступлениях нет.

Согласно материалам дела, Твердохлебов в 2009 году получил гражданство США благодаря браку с американкой. Впоследствии пара разошлась.