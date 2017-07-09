Следственный комитет проверит обстоятельства смерти Антона Носика

РИА Новости
14:33, 9 июля 2017
Требует подтверждения

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти медиаменеджера и блогера Антона Носика. Об этом со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости. Официально о проверке не объявлялось.

По информации РИА Новости, проверку проводит управление Следственного комитета по Московской области.

Ранее жена Носика Анна Писаревская заявила, что журналисту стало плохо на даче у друзей и он умер от внезапной остановки сердца.

Носик умер в ночь на 9 июля, ему был 51 год.

Памяти Антона Носика