Умер Антон Носик

В Москве умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом сообщил 9 июля владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, информацию подтвердили «Эху Москвы» знакомые Носика. Носику был 51 год.

Сергей Фадеичев / ТАСС

«Эхо» сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кудрявцев добавил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.

По информации Ильи Варламова, Носик умер около двух часов ночи 9 июля.

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала жена Носика Анна Писаревская.