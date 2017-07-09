Умер Антон Носик
07:51, 9 июля 2017
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В Москве умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом сообщил 9 июля владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, информацию подтвердили «Эху Москвы» знакомые Носика. Носику был 51 год.
«Эхо» сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кудрявцев добавил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.
По информации Ильи Варламова, Носик умер около двух часов ночи 9 июля.
«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала жена Носика Анна Писаревская.
Антон Носик родился в Москве в 1966 году, он окончил стоматологический университет. В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал заниматься журналистикой.
Носик был одним из тех, кто стоял у истоков российского сегмента интернета, он создал первый в Рунете блог «Вечерний Интернет». Совместно с Фондом эффективной политики Носик запустил «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com. Носик был одним из наиболее популярных в России общественно-политических блогеров.
С 2006 года Носик работал в компании SUP, которая управляла «Живым журналом», а после объединения с «Рамблером» и «Афишей» также «Газетой.ру» и «Лентой.ру». В 2012 году Носик окончательно покинул SUP. Через два года он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр».
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