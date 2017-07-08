Полиция опубликовала видео ДТП с Винус Уильямс. Оно подтвердило, что теннисистка ехала на зеленый

Полиция американского города Палм-Бич-Гарденс заявила, что в настоящий момент не считает теннисистку Винус Уильямс виновной в ДТП, в результате которого погиб 78-летний мужчина. Об этом сообщает Associated Press.

В полиции сообщили, что видеозапись с камеры наблюдения подтверждает, что Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет.

На записи видно, что как черная машина теннисистки выезжает на перекресток вслед за белым автомобилем; в кадре не видно светофора, но машины на перпендикулярной дороге в этот момент останавливаются. На перекрестке она тормозит, пропуская автомобиль, который прямо перед ней поворачивает налево со встречной полосы. После этого Уильямс продолжает движение, и в этот момент в нее врезается машина супругов Барсонов, которая проехала на скорости на только что включившийся зеленый свет.

В полиции заявили, что пытаются установить личность человека, который был за рулем машины, которая повернула перед Уильямс, вынудив ее остановиться посреди перекрестка, передает Palm Beach Post.

Адвокат семьи Барсонов заявил, что видео по-прежнему подтверждает вину Винус Уильямс, поскольку она находилась на перекрестке во время красного сигнала и не уступила Барсонам дорогу. Представитель Уильямс заявление полиции пока не прокомментировал.