Винус Уильямс признали виновной в аварии со смертельным исходом. Семья погибшего подала на нее в суд

29 июня стало известно, что 11-ю ракетку мира Винус Уильямс признали виновной в аварии во Флориде, в результате которой умер 78-летний мужчина. Теннисистке не предъявили обвинений, однако семья погибшего подала на нее в суд, требуя компенсации. Представители Уильямс называют случившееся несчастным случаем.

Авария произошла 9 июня в городе Палм-Бич-Гарденс во Флориде. Машина, в которой ехали пожилые супруги Линда и Джером Барсоны, врезалась во внедорожник Винус Уильямс на перекрестке. Барсоны двигались с востока на запад по бульвару Нортлейк, а Уильямс выехала на перекресток с юга, преградив им дорогу.

По словам представителя Уильямс, теннисистка выехала на перекресток на зеленый свет, но из-за других машин ей пришлось притормозить прямо посередине; в это время светофор переключился. Линда Барсон рассказала полиции, что перед светофором сбавила скорость, но когда загорелся зеленый свет, продолжила движение. На перекрестке перед ней оказалась машина Уильямс, и она не смогла избежать столкновения.

Линда и Джером Барсоны ехали с востока на запад по бульвару Нортлейк, а Винус Уильямс ехала с юга по Стиплчейз-драйв. Google

78-летний Джером Барсон умер в больнице. В результате аварии мужчина получил перелом спины и многочисленные повреждения внутренних органов; он умер после нескольких операций 22 июня, в день рождения жены. 68-летняя Линда Барсон также была госпитализирована: она повредила грудину и сломала в нескольких местах руку. Винус Уильямс в результате аварии не пострадала.

Полиция признала виновной в аварии Уильямс. Согласно предварительному отчету, она не уступила Барсонам дорогу. Никаких обвинений теннисистке не предъявили; официально расследование продолжается.

Семья Джерома Барсона подала к теннисистке иск с требованием компенсации. Сумма исковых требований неизвестна. Адвокат семьи настаивает, что теннисистка ехала на красный свет и была за рулем невнимательна и небрежна, что привело к смерти мужчины. В иске рассказывается, что супруги, у которых было трое детей и 13 внуков, собирались в отпуск с семьей. «Вместо того, чтобы начать чудесное лето, они понесли большую утрату», — сказано в иске.

Винус Уильямс принесла семье погибшего соболезнования. Теннисистка находится в Лондоне и готовится к участию в Уимблдонском турнире, который начнется 3 июля. Она впервые прокомментировала случившееся в фейсбуке, написав, что «подавлена и очень огорчена». «Я приношу искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я думаю и молюсь о них», — написала она.