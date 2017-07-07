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В Луганске произошло два взрыва. Как минимум один человек погиб

Интерфакс
14:28, 7 июля 2017
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В центре Луганска произошло два взрыва, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Около 15:30 самодельное взрывное устройство сработало недалеко от Дома правительства. В результате взрыва погибла капитан Народной милиции ЛНР, пять человек получили ранения. Устройство было заложено в урну рядом с продуктовым магазином и начинено резаной арматурой.

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Через час после этого в 30 метрах взорвалась машина, сообщает ТАСС. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ЛНР.

Интерфакс
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