УАЗ объявил об отзыве 70 тысяч автомобилей из-за дефекта тормозов

Ульяновский автомобильный завод объявил об отзыве автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Карго» из-за возможных дефектов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования.

Под отзыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление автозавода, подпадают автомобили вышеуказанных марок, произведенные в период с января 2014 года по май 2017 года.

«Проведение отзывной кампании носит проверочный характер», — подчеркнули в УАЗ, добавив, что компания приносит извинения владельцам автомобилей за доставленные неудобства.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, получат письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ для проверки.

«В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно», — говорится в сообщении.

Отзыв коснется около 70 тысяч автомобилей, сообщили в УАЗ.

Также 7 июля стало известно, что УАЗ отзывает 11 тысяч автомобилей «Хантер». Отзыв распространяется на автомобили, реализованные с марта 2014 года по сентябрь 2016 года. На эти машины могут быть установленные шланги гидроусилителя руля не надлежащего качества.

Список VIN-кодов УАЗ «Хантер», подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.