От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении самолета президента Total

Интерфакс
17:39, 7 июля 2017
Надежный источник

Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины аэропорта Внуково Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева, которые обвинялись по делу о крушении самолета Falcon в 2014 году.

Мартыненко и Леденеву было назначено наказание в виде четырех и трех лет лишения свободы соответственно.

«На основании постановления Госдумы РФ „Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ Мартыненко и Леденев от назначенного наказания освобождены со снятием судимости», — цитирует приговор «Интерфакс».

Прокуратура требовала приговорить подсудимых к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Адвокаты просил назначить им условное наказание. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку обвиняемые согласились сотрудничать со следствием. 

Самолет Falcon, на борту которого находился глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, разбился при вылете из Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. Самолет при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной и загорелся. На борту лайнера находились четыре человека, все они погибли. В ходе следствия было установлено, что водитель снегоуборщика был пьян.
По делу также проходят руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Надежда Архипова и Александр Круглов. Материалы в их отношении были выделены в отдельное производство и возвращены в прокуратуру. Они находятся под подпиской о невыезде.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться