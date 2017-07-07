Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении самолета президента Total

Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины аэропорта Внуково Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева, которые обвинялись по делу о крушении самолета Falcon в 2014 году.

Мартыненко и Леденеву было назначено наказание в виде четырех и трех лет лишения свободы соответственно.

«На основании постановления Госдумы РФ „Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ Мартыненко и Леденев от назначенного наказания освобождены со снятием судимости», — цитирует приговор «Интерфакс».

Прокуратура требовала приговорить подсудимых к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Адвокаты просил назначить им условное наказание. Дело рассматривалось в особом режиме, поскольку обвиняемые согласились сотрудничать со следствием.