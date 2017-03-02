Материалы против трех фигурантов дела о катастрофе Falcon во Внуково вернули в прокуратуру

Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру материалы уголовного дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, которые касаются трех фигурантов — Романа Дунаева, Александра Круглова и Надежды Архиповой. Дело против них выделено в отдельное производство.

Решение было принято в связи с тем, что ранее суд отстранил от процесса двух адвокатов, которые представляли подсудимых. Суд установил, что адвокаты Леонид Куракин и Валентин Колесников на ранних этапах следствия представляли интересы не только обвиняемых, но и свидетелей.

Рассмотрение дела против двух других фигурантов, Владимира Матыненко и Владимира Леденева, будет продолжено, так как у них есть собственные защитники.