Материалы против трех фигурантов дела о катастрофе Falcon во Внуково вернули в прокуратуру
Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру материалы уголовного дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, которые касаются трех фигурантов — Романа Дунаева, Александра Круглова и Надежды Архиповой. Дело против них выделено в отдельное производство.
Решение было принято в связи с тем, что ранее суд отстранил от процесса двух адвокатов, которые представляли подсудимых. Суд установил, что адвокаты Леонид Куракин и Валентин Колесников на ранних этапах следствия представляли интересы не только обвиняемых, но и свидетелей.
Рассмотрение дела против двух других фигурантов, Владимира Матыненко и Владимира Леденева, будет продолжено, так как у них есть собственные защитники.
Катастрофа бизнес-джета Falcon произошла во Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. Самолет при взлете задел снегоуборочную машину, которая выехала на взлетно-посадочную полосу. Погибли все четыре человека, которые находились на борту, в том числе глава нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.
Обвиняемыми по делу о катастрофе проходят водитель снегоуборщика Владимир Мартыненко, инженер смены Владимир Леденев, руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова.
Дело было направлено в суд в 2016 году со второго раза. После дополнительного расследования следователи исключили из числа фигурантов диспетчера-стажера Светлану Кривсун.