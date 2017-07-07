Российских хакеров заподозрили в атаке на американскую АЭС

За взломом компьютерных сетей американских энергетических компаний, включая АЭС Волф Крик в Канзасе, могут стоять российские хакеры, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников в правительственных структурах, а также бывших чиновников.

О незаконном проникновении в системы как минимум десяти энергетических компаний стало известно в конце июня. Департамент энергетики тогда объявил, что атака затронула лишь административные сети и никак не повлияла на поставки потребителям.

Представители руководства АЭС Волф Крик, подчеркнули, что взлом не поставил под угрозу безопасность станции, так как ее компьютерные системы, отвечающие за рабочие процессы, никак не связаны с административной сетью.

Собеседники агентства напомнили, что хакеры, связанные с Россией, подозреваются в причастности к атаке на энергосистемы Украины. В этой ситуации, отметили они, предположительная причастность хакеров из РФ к взлому американских энергокомпаний вызывает особую тревогу и заставляет предполагать, что киберпреступники испытывают новые, более изощренные, способы атак.