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«Яндекс» занялся разработкой «умной» колонки

Ведомости
12:19, 6 июля 2017
Требует подтверждения

Компания «Яндекс» работает над созданием колонки — голосового помощника, подобной Amazon Echo и Google Home, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в крупной медиакомпании и звукозаписывающих лейблах. 

Представитель «Яндекса» сообщил, что прототип такого устройства под рабочим названием Аrtificial Intelligence speaker уже существует, компания экспериментирует и с устройствами с голосовым интерфейсом.

Собеседник издания подчеркнул, что «за голосовым интерфейсом будущее», не став при этом раскрывать какие-либо подробности о самом устройстве.

Близкий к «Яндексу» источник подтвердил, что план создания умной колонки есть, причем уже больше года. Однако, заявили собеседники издания, компания пока не обсуждала колонку с обладателями прав на треки из «Яндекс.Музыки», которые, как предполагается, будет проигрывать устройство.

Ни одна из умных колонок не распознает русские голосовые команды. В России рынок умных помощников — незаполненная и очень перспективная ниша, говорит гендиректор Центра речевых технологий Дмитрий Дырмовский, а «Яндексу» устройство поможет увеличить аудиторию сервисов, в том числе стриминговых.

Ведомости
В мае VC.ru сообщал, что «Яндекс» начал тестирование голосового помощника «Алиса» на Android.
Первой «умную» колонку в 2014 году выпустила компания Amazon. Устройство Amazon Echo может распознавать голосовые команды, управлять «умным домом», а также искать и воспроизводить музыкальные треки.
Колонка Google Home появилась в 2016 году. Она тоже распознает голос и способна управлять другими устройствами, в том числе медиаплейерами.
В июне 2017 года свою «умную» колонку - HomePod — представила Apple. Она поступит в продажу в конце года.
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